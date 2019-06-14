Зеленский впервые встретился с главой ЕБРР и пообещал продолжать реформы

"Стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины".

Зеленский впервые встретился с главой ЕБРР и пообещал продолжать реформы
Зеленский встретился с главой ЕБРР
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский провел встречу с делегацией Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщается на сайте президента.

Зеленский поблагодарил президента ЕБРР Суму Чакрабарти за то, что банк остается крупнейшим институциональным инвестором Украины, и заверил в готовности развивать сотрудничество.

Он подчеркнул, что стратегия ЕБРР полностью соответствует приоритетам Украины, и выразил убеждение, что вместе наша страна и банк могут работать эффективнее. Также Зеленский добавил, что Украина ценит сотрудничество с международными партнерами - ЕБРР, Всемирным банком и Международным валютным фондом. Он напомнил, что уже встречался с представителями МВФ, и в ходе встречи был отмечен прогресс Украины в выполнении обязательств по программе Stand-by.

Президент подчеркнул, что настроен на проведение реформ в стране и борьбу с коррупцией. Для этого , по его словам, необходимы парламент и правительство, которым бы доверяли граждане.

Премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с главой ЕБРР также заверил, что политика украинского правительства остается неизменной - макроэкономическая стабильность, рост экономики и проведения структурных реформ.

"ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в украинскую экономику: за время сотрудничества ЕБРР вложил в Украину 13,5 млрд евро в рамках 427 проектов. В портфеле - проекты развития государственного сектора, проекты развития малого и среднего бизнеса, банковского сектора, энергетики", - сообщается на сайте Кабмина.

"Мы твердо с вами. Это мой 11-й визит в Украину, мы работаем здесь мощной командой. Украина входит в ТОП-5 стран наших партнеров", - сказал в ответ Чакрабарти.

Стороны обговорили экономическую ситуацию в стране, перспективы сотрудничества с другими партнерами, а также коснулись темы реформ в энергетике, процесса анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины", а также большую приватизацию.

Гройсман также предложил рассмотреть возможность проведения общего собрания ЕБРР в Украине в 2021 году.

Напомним, ранее президент ЕБРР Чакрабарти заявил, что уверен в способности правительства Украины поддерживать необходимые темпы реформ в 2019 году, невзирая на то, что это происходит в год двойных выборов


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