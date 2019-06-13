Апелляционный суд оставил в силе подозрение Тамразову о взятке

Киевский апелляционный суд отказался отменить сообщение о подозрении собственнику интернет-издания "Инсайдер", бывшему первому заместителю председателя правления "Укргаздобычи" Алексею Тамразову в даче прокурору Константину Кулику взятки в размере 200 тыс. долларов.

Об этом сказано в материалах суда.

Суд рассмотрел апелляцию адвоката Тамразова Николая Ореховского на решение нижестоящего суда, который отказался открывать производство по его жалобе на сообщение о подозрении Тамразову, и оставил его без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

Данное решение было вынесено 8 мая.

Напомним, ранее Генеральная прокуратура приостановила досудебное расследование против Тамразова в связи с необходимостью выполнения международных поручений.