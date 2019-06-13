Климкин назвал сказками разговоры о вступлении в ЕС за 5-10 лет

"Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов".

Климкин назвал сказками разговоры о вступлении в ЕС за 5-10 лет
Фото: Макс Левин

Подавший в отставку министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал сказками разговоры о вступлении в Евросоюз за 5-10 лет.

"Немного обидно выступать в роли разрушителя мифов и говорить людям правду после того, как им нарассказывали сказок", - написал Климкин в фейсбуке.

"Кто-то слышал, что будем вступать в ЕС в 2025 году. Это глупости, ведь для этого уже давно должны были вести переговоры о вступлении. Кто-то слышал, что через 10 лет - уже реальнее, но все еще ерунда. Ведь для этого переговоры о вступлении надо было бы начинать буквально завтра", - отметил он.

Напомним, что стремление Украины вступить в Евросоюз прописано в Конституции.

Бывший президент Петр Порошенко говорил, что переговоры о вступлении могут начаться в 2023 году.

Член Евросоюза Литва предлагала другую дату - 2027 год.


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