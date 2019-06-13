Литва передала Украине около 1 млн патронов советского производства

Автоматы и пулеметы такого возраста уже сняты с вооружения литовской армии.

Литва передала Украине около 1 млн патронов советского производства
Фото: ЄвроМайдан – EuroMaydan

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро. Соответствующее заявление сделало Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии", - говорится в сообщении.

Правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Ранее Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Парцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоныПарцхаладзе предложил построить АП на территории киевской промзоны
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
В Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активистаВ Киеве неизвестные подожгли на стоянке машину общественного активиста
Блок рекламы


Похожие новости
Посольство США в Украине призвало РоSSию прекратить преследование крымских татарПосольство США в Украине призвало РоSSию прекратить преследование крымских татар
В Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городахВ Украине за сутки "заминировали" 337 объектов в разных городах
Литва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 годуЛитва признала геноцидом депортацию крымских татар в 1944 году
Латвия передала на Донбасс более 20 тонн гумпомощиЛатвия передала на Донбасс более 20 тонн гумпомощи
США назначили временного поверенного в УкраинеСША назначили временного поверенного в Украине
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Совет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в УкраинеСовет церквей тревожит возможность ратификации Стамбульской конвенции в Украине
Луценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерамЛуценко: за три года в Украине вынесли почти три тысячи приговоров коррупционерам
Луценко призвал Раду вернуть возможность заочного судопроизводства для дел МайданаЛуценко призвал Раду вернуть возможность заочного судопроизводства для дел Майдана
Аграрный комитет Рады не поддержит законопроект о запрете производства мехаАграрный комитет Рады не поддержит законопроект о запрете производства меха
Последние новости
Подгружаем последние новости