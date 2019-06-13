Литва передала Украине около 1 млн патронов советского производства

Автоматы и пулеметы такого возраста уже сняты с вооружения литовской армии.

Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро. Соответствующее заявление сделало Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

"11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии", - говорится в сообщении.

Правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля.

"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.

Ранее Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.