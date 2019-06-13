Литва передала Украине около 1 млн патронов советского производства
Автоматы и пулеметы такого возраста уже сняты с вооружения литовской армии.
Литва передала Украине неиспользуемые боеприпасы к стрелковому оружию стоимостью 255,5 тысяч евро. Соответствующее заявление сделало Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".
"11 июня самолеты ВВС Украины вывезли из Литвы почти миллион патронов к автоматам и пулеметам советского производства, которые больше не стоят на вооружении литовской армии", - говорится в сообщении.
Правительство Литвы приняло решение о передаче боеприпасов в начале февраля.
"Передача боеприпасов является частью последовательной и всеобъемлющей поддержки Литвой Украины, укрепления ее оборонного потенциала и обеспечения независимости, суверенитета и территориальной целостности государства", - заявил министр национальной обороны Литвы Раймундас Кароблис.
Ранее Литва уже передавала украинской армии материальную поддержку и элементы вооружения.
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Политика
13.06.2019 21:32