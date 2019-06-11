Подозреваемый по делу Олешко не явился в суд "из-за болезни"

Еще вчера Михаил Сигида и его защитники взяли перерыв для ознакомления с материалами дела.

Подозреваемый по делу Олешко не явился в суд "из-за болезни"
Фото: pc.ki.court.gov.ua

Подозреваемый в организации убийства Виталия Олешко ("Сармата") Михаил Сигида не явился в суд "из-за болезни". Об этом сообщает "Громадське".

Суду Сигида сообщил, что находится на стационарном лечении. На заседание не явились также и защитники Сигиды.

Судья Владимир Карабань отказал в отводе судьи, о котором ходатайствовала защита.

Начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин рассказал, что сегодня утром Сигида "пытался лечь на лечение в столичную клинику «Борис»", а накануне затягивал процесс - сначала просил предоставить ему государственного защитника, а когда суд одобрил предоставление, появился его частный адвокат, который ждал все это время в автомобиле снаружи здания. Затем они несколько часов знакомились с материалами дела и объявили отвод судьи.

Напомним, 7 июня стало известно, что Печерский суд отпустил Сигиду из-под стражи под домашний арест, так как прокуратура не предоставила "достаточных рисков".

Сигиду задержали в начале сентября 2018 года прошлого года. По данным следствия, именно он организовывал и координировал действия предполагаемых исполнителей преступления - предоставил им оружие, деньги, автомобиль.

16 декабря 2018 полиция задержала вероятного заказчика убийства «Сармата». Им оказался 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. Евгений Бродский, по данным следствия, является подозреваемым организатором убийства, который финансировал преступление. В частности в разговорах других фигурантов преступления речь идет о 1000 $. Сам Бродский свою вину отрицает.

Сейчас дело убийства Виталия Олешко объединено с еще одним - разбойным нападением на семью Поплавских в Днепре 4 июля 2018. По этому делу проходят четыре человека так называемой группы Виктора Власюка - вероятного заказчика убийства - Тарас Мовчан, Денис Зеленкин, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов. Следствие считает, что эти два дела связаны между собой.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский посетит заседание КС по делу о роспуске РадыЗеленский посетит заседание КС по делу о роспуске Рады
Деснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 годуДеснянский суд вел заседания по делу беркутовца, который умер в 2017 году
Каськива не будут судить по "делу Каськива"Каськива не будут судить по "делу Каськива"
Аваков прибыл на заседание итальянского суда по делу нацгвардейца МаркиваАваков прибыл на заседание итальянского суда по делу нацгвардейца Маркива
Аваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу МаркиваАваков заверил в готовности руководства Нацгвардии свидетельствовать в итальянском суде по делу Маркива
Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"Суд признал незаконным розыск экс-депутата Калетника по делу "о законах 16 января"
ГПУ направила в суд обвинительные акты по делу ГандзюкГПУ направила в суд обвинительные акты по делу Гандзюк
Броварской суд перенес заседание по делу Савченко и Рубана на 31 маяБроварской суд перенес заседание по делу Савченко и Рубана на 31 мая
Объявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - ЛуценкоОбъявлять подозрения по делу Курченко будет новая группа прокуроров, - Луценко
НАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларированииНАБУ завершило расследование по делу Труханова о недостоверном декларировании
Последние новости
Подгружаем последние новости