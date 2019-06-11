КС примет решение по указу о роспуске Рады раньше, чем через месяц, - представитель Зеленского

Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц.

КС примет решение по указу о роспуске Рады раньше, чем через месяц, - представитель Зеленского
Фото: Владислав Содель

Представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский рассчитывает, что решение КС о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов в парламент будет принято раньше, чем через месяц. Об этом он заявил журналистам в перерыве заседания КС, передает "Интерфакс-Украина".

"Закон о Конституционном суде Украины даёт на принятие решения по этому вопросу месяц. То есть можем прогнозировать, что не позднее 29 июня 2019 года должно быть решение суда, но мы ожидаем его быстрее, мы не заинтересованы в затягивании процесса каким-то образом", - отметил Вениславский.

Он также подчеркнул, что прогнозировать ситуацию, при которой президентский указ будет признан неконституционным, невозможно.

Несмотря на это, Вениславский не ожидает решения суда прямо сегодня: "так как по процедуре судьи после окончания открытой части слушаний переходят в закрытую. Не было ни разу, чтобы в день открытия заседания было решение. Это очень маловероятно", - отметил он.

Рассказывая о том, с какой целью в суд приходил Зеленский, его представитель рассказал, что Конституционный суд решил проводить слушания при участии представителей субъекта права на конституционное представление и органа, который выдал указ, то есть, при участии президента.

Напомним, председатель Верховной Рады Андрей Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции.

КСУ, готовясь к рассмотрению конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, попросил у спикера информацию о личном составе коалиции на момент формирования и после выхода "Батькивщины", "Самопомощи" и Радикальной партии, о составе совета коалиции, протоколы заседаний собраний коалиции с 18 февраля 2016 года и другие связанные материалы.


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