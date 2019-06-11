Филарет созывает собор Киевского патриархата на 20 июня

Бывший предстоятель отказался признать роспуск УПЦ КП.

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет (Денисенко) созывает поместный собор Киевского патриархата на 20 июня.

Об этом он сказал журналистам перед началом форума "За Украинскую православную церковь! За Киевский патриархат!", пишет BBC.

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018 года. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", - объявил Филарет.

Напомним, в начале мая стало известно, что Филарет до сих пор считает себя патриархом УПЦ КП, продолжает пользоваться официальными бланками Киевского патриархата, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников новосозданной ПЦУ.

24 мая на синоде Православной церкви Украины Филарета пытались убедить, что УПЦ КП больше не существует, но не смогли этого сделать. 28 мая издал новый указ от имени УПЦ Киевского патриархата, запретив священнослужение ректору Киевской православной богословской академии протоиерею Александру Трофимлюку.

29 мая предстоятель ПЦУ Епифаний объявил документы, издаваемые от имени Киевского патриархата и "вносящие смуту среди клира города Киева ", недействительными.

В ПЦУ также показали видео с собора УПЦ КП 15 декабря 2018 года, на котором Филарет лично подписывает решение о роспуске Киевского патриархата. Но Филарет и его сторонники отказались признать это поместным собором, а подписанный документ - действительным.

Филарет управляет приходами Киевской епархии в составе поместной Православной церкви Украины.