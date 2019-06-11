Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка

Выполнять его обязанности будет заместитель Сергей Борзов.

Зеленский уволил руководителя Госуправления делами Куцыка
Глава ГУД Иван Куцик
Фото: akcenty.com.ua

Президент Владимир Зеленский уволил руководителя Государственного управления делами Ивана Куцыка и уполномочил его заместителя Сергея Борзова временно исполнять его обязанности.

Об этом говорится в указах президента №360-362 от 11 июня.

Отмечается, что Куцык уволен в соответствии с поданным им заявлением.

Также Зеленский уволил заместителя руководителя Госуправделами Евгения Сарнацкого. Другой заместитель Куцыка Борзов уполномочен временно исполнять обязанности руководителя.

Также в Госуправлении остался работать заместитель руководителя Сергей Прилипко.

Напомним, Петр Порошенко назначил Куцыка руководителем Госуправления делами в декабре 2016 года.

Иван Куцик родился в 1951 году в Черкасской области. Бывший генерал-полковник милиции, первый заместитель руководителя Аппарата ВР Украины. В середине 2000-х в разные годы также был советником президента, премьер-министра, первым заместителем министра Кабмина.


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