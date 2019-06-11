Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал

Президент считает, что его указ отвечает и духу, и букве закона.

?Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Фото: Виктория Матола

Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в заседании Конституционного Суда, который рассматривает его указ о роспуске Верховной Рады. Он выступил с короткой речью и покинул зал.

"Спасибо, что меня пригласили. Кажется, это впервые в истории Украины. Обычно это происходило наоборот - президент вызывал судей к себе", - сказал Зеленский в начале выступления.

Дальше он продолжил речь словами о том, что решение о роспуске Верховной Рады, по его мнению, отвечает и духу, и букве закона.

"О соответствии духу закона свидетельствуют много факторов. Граждане Украины не просто не верят Раде, рейтинг доверия - 4%. Народ Украины аплодирует решению о роспуске Верховной Рады. Люди уверены, что оспаривание этого решения - это просто попытка народных депутатов удержаться за свои кресла, за неприкосновенность и возможность обогащения", - сказал президент.

Он выразил надежду, что Конституционный Суд Украины примет решение, за которое не будет стыдно.

"Тем больше, что данный закон отвечает и букве закона. Наша юридическая позиция безоговорочна и безупречна. Это докажет мой представитель Федор Вениславский, а сам, с вашего позволения, я покидаю зал, чтобы никто потом не сказал, что мое присутствие имело влияние на судей и решение было принято под давлением", - сказал Зеленский.

Президент выступил с речью не с трибуны, а в стороне от судей.

Напомним, 21 мая Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8 созыва и назначении досрочных выборов на 21 июля. Основанием для роспуска было указано отсутствие коалиции в Верховной Раде.

Коалиция "Европейская Украина" была создана в конце 2014 года в составе БПП, "Народного фронта", "Радикальной партии", "Самопомощи" и "Батькивщины". Три последние фракции из нее позже вышли, после чего уже в 2016 году в составе большинства осталось менее 226 депутатов.

Однако официально о распаде коалиции не объявлялось до 17 мая 2019 года, пока из нее не вышла фракция "Народного фронта".

24 мая депутаты Верховной Рады от "Народного фронта" обжаловали указ Зеленского о роспуске парламента.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были состояться 27 октября 2019 года.


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