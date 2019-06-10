Украина усилила меры безопасности на границе с Молдовой

Особое внимание обращают на приднестровский сегмент границы.

Украина усилила меры безопасности на границе с Молдовой
Фото: trassae95.com

Государственная пограничная служба после заседания СНБО усилила меры безопасности на границе с Молдовой после обострения там ситуации. В частности, увеличено количество людей в нарядах, используются служебные собаки.

Об этом сообщил советник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Пограничники в пределах компетенции усилили охрану всей украинско-молдавской границы, особое внимание мы обращаем на приднестровский сегмент, центральный сегмент украинско-молдавской границы. Сейчас усилены и пограничные наряды на зеленой границе и в пунктах пропуска на границе, это и усиленное использование служебных собак, и увеличено количество пограничников в пограничных нарядах. Усиление осуществляется пока силами и резервами руководителя южного регионального управления, пока необходимости маневра с других региональных управлений мы не усматриваем", - отметил Слободян.

Кроме этого, в рамках проведения мероприятий усилено также взаимодействие с СБУ, Национальной полицией, Нацгвардией.

"Каких-то случаев или провокаций не было, но действительно ситуация в соседней стране заставляет Украину реагировать, и это вполне естественно, потому что каждая страна защищает себя в первую очередь на въезд, поэтому усилен контроль на въезд с территории Молдавии, ну, и соответственно, проводятся другие мероприятия, о которых мы уже говорили", - отметил Слободян.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с происходящим в Молдове. В заявлении украинского МИД акцентировалось на недопущении внешнего вмешательства, направленного на реализацию роSSийского сценария федерализации соседней страны.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Блок рекламы


Похожие новости
Украина опасается федерализации Молдовы по роSSийскому сценариюУкраина опасается федерализации Молдовы по роSSийскому сценарию
Украина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - ПарубийУкраина сможет вступить в ЕС в 2025-2027 году, - Парубий
Украина продлила до 2025 года два договора о сотрудничестве со СШАУкраина продлила до 2025 года два договора о сотрудничестве со США
Пчелы заблокировали мост "Дружба" на роSSийско-эстонской границеПчелы заблокировали мост "Дружба" на роSSийско-эстонской границе
Главой Службы безопасности президента назначен бывший охранник КоломойскогоГлавой Службы безопасности президента назначен бывший охранник Коломойского
Украина намерена договориться о безвизе с МексикойУкраина намерена договориться о безвизе с Мексикой
Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИДУкраина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД
Украина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряковУкраина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряков
Украина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований ТрибуналаУкраина ожидает от РоSSии скорого выполнения требований Трибунала
Украина забрала из ОРЛО еще 60 заключенныхУкраина забрала из ОРЛО еще 60 заключенных
Последние новости
Подгружаем последние новости