Украина усилила меры безопасности на границе с Молдовой

Государственная пограничная служба после заседания СНБО усилила меры безопасности на границе с Молдовой после обострения там ситуации. В частности, увеличено количество людей в нарядах, используются служебные собаки.

Об этом сообщил советник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "112 Украина".

"Пограничники в пределах компетенции усилили охрану всей украинско-молдавской границы, особое внимание мы обращаем на приднестровский сегмент, центральный сегмент украинско-молдавской границы. Сейчас усилены и пограничные наряды на зеленой границе и в пунктах пропуска на границе, это и усиленное использование служебных собак, и увеличено количество пограничников в пограничных нарядах. Усиление осуществляется пока силами и резервами руководителя южного регионального управления, пока необходимости маневра с других региональных управлений мы не усматриваем", - отметил Слободян.

Кроме этого, в рамках проведения мероприятий усилено также взаимодействие с СБУ , Национальной полицией, Нацгвардией.

"Каких-то случаев или провокаций не было, но действительно ситуация в соседней стране заставляет Украину реагировать, и это вполне естественно, потому что каждая страна защищает себя в первую очередь на въезд, поэтому усилен контроль на въезд с территории Молдавии, ну, и соответственно, проводятся другие мероприятия, о которых мы уже говорили", - отметил Слободян.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило обеспокоенность в связи с происходящим в Молдове. В заявлении украинского МИД акцентировалось на недопущении внешнего вмешательства, направленного на реализацию роSSийского сценария федерализации соседней страны.

Напомним, 7 июня в Молдове истек срок для формирования коалиции, но президент Игорь Додон не распустил парламент. На следующий день Партии социалистов Республики Молдовы и проевропейский блок ACUM сформировали большинство, назначив нового спикера и правительство во главе с Майей Санду.

Третья крупная парламентская партия - Демократическая партия - обвинила конкурентов в узурпации власти.

Конституционный суд Молдовы объявил действия парламента неконституционными, отстранил Додона и передал его полномочия бывшему премьер-министру Павлу Филипу.

Филип сразу распустил парламент и назначил выборы на 6 сентября.