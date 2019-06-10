Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию

Mriya Resort & Spa является основной площадкой для проведения "Ялтинского международного экономического форума".

Находящийся под санкциями США отель в оккупированном Крыму получил международную премию
Фото: mriyaresort.com

Организация World Travel Awards присудила премию одному из отелей в оккупированном Россией Крыму.

Посольство Украины в Великобритании осудило это решение.

"Мы осуждаем решение компании World Travel Awards включить отель Mriya Resort & Spa в оккупированном Россией Крыму в список европейских номинантов 2019 года. Это не что иное, как позор и согласие с нарушением Россией международного права. С 2018 США ввели санкции, под действие которых попадает отель Mriya Resort & Spa, потому, что Крым - это Украина", - говорится в сообщении посольства в Twitter.

На сайте World Travel Awards указано, что Mriya Resort & Spa получил несколько наград, в том числе в номинации "Ведущий европейский курорт для отдыха 2019 года", "Ведущий семейный курорт класса "люкс" Европы 2019", "Ведущий европейский курорт для проведения деловых мероприятий 2019".

Отель Mriya Resort & Spa расположен в оккупированной Ялте. Он принадлежит роSSийскому "Сбербанку" и является основной площадкой для проведения так называемого "Ялтинского международного экономического форума" - ежегодного мероприятия на территории оккупированного полуострова.

В ноябре 2018 года отель был включен в санкционный список США.


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