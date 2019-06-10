Подозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражи

Бывший глава Апелляционного суда Крыма в 2014 году поддерживал оккупацию.

?Подозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражи
Фото: facebook/Larysa Sargan

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева, которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, и, соответственно, он освобожден из-под стражи", - заявили в прокуратуре.

Позиция защиты основана на том, что подозреваемый - действующий судья, так как 29 ноября 2018 года Верховный Суд отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года о массовом увольнении судей, под которое попал и Чернобук.

Прокуратура подчеркнула, что после Киевский апелляционный суд дважды рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей Чернобука, во время которых позиция стороны защиты приводила этот аргумент, но оба раза решение суда первой инстанции оставались в силе.

С третьего раза апелляционный суд принял сторону защиты и отпустил Чернобука.

Прокуратура считает, что отмена постановления Верховной Рады не является основанием для восстановления на должности судьи.

Напомним, в марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией. Несмотря на это, оккупационные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.

В июле 2018 года Чернобуку заочно было объявлено подозрение в госизмене. 19 июля его объявили в розыск и в начале ноября задержали в Киеве.


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