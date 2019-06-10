?Подозреваемого в госизмене судью Чернобука освободили из-под стражи

Бывший глава Апелляционного суда Крыма в 2014 году поддерживал оккупацию.

Киевский апелляционный суд отменил решение Голосеевского райсуда Киева о продлении срока содержания под стражей бывшего председателя Апелляционного суда Крыма Валерия Чернобука.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры АР Крым.

"Киевский апелляционный суд отменил определение Голосеевского районного суда Киева , которым был продлен срок содержания под стражей бывшему председателю Апелляционного суда АР Крым, и, соответственно, он освобожден из-под стражи", - заявили в прокуратуре.

Позиция защиты основана на том, что подозреваемый - действующий судья, так как 29 ноября 2018 года Верховный Суд отменил постановление Верховной Рады от 29 сентября 2016 года о массовом увольнении судей, под которое попал и Чернобук.

Прокуратура подчеркнула, что после Киевский апелляционный суд дважды рассматривал вопрос о продлении срока содержания под стражей Чернобука, во время которых позиция стороны защиты приводила этот аргумент, но оба раза решение суда первой инстанции оставались в силе.

С третьего раза апелляционный суд принял сторону защиты и отпустил Чернобука.

Прокуратура считает, что отмена постановления Верховной Рады не является основанием для восстановления на должности судьи.

Напомним, в марте 2014 года Чернобук публично поддержал аннексию Крыма Россией . Несмотря на это, оккупационные власти Крыма уволили его с должности и запретили въезд на полуостров. В начале апреля 2014 года Чернобук вернулся в Днепропетровск, заявил о верности Украине, а в июле указом президента Петра Порошенко был назначен на должность судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.