На реабилитацию в Болгарию отправилась 13-ая группа военных

Программа реабилитации занимает две недели.

На реабилитацию в Болгарию отправилась 13-ая группа военных
Фото: Генштаб ВСУ

9 июня в рамках Трастового фонда НАТО по медицинской реабилитации в Болгарию отправилась 13-ая группа из 8 травмированных участников антитеррористической операции (АТО) на Донбассе. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на фейсбуке.

"Данная инициатива реализуется на основе соглашения между Министерством обороны Республики Болгария и Министерством социальной политики Украины в рамках проекта трастового фонда НАТО в сфере медицинской реабилитации в Украине, которое было подписано в октябре 2017 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что травмированные военные поедут в военно-медицинскую больницу "Калероя" (г.Хисар) на две недели.

Кроме того, Генштаб поблагодарил за плодотворное сотрудничество между болгарской стороной и привлеченные к реализации проекта украинские министерства и ведомствами, а также Агентства НАТО.

Напомним, 9 апреля 2018 года в эту больницу на реабилитацию Минветеранов отправляло 12 военных.

Расходы, связанные с прохождением физиотерапии в течение двух недель и размещением украинцев в "Калерое", обеспечивает болгарская сторона, а расходы, связанные с международной и местной транспортировкой, медицинским страхованием и питанием на период медицинской реабилитации - Трастовый фонд НАТО в Украине в сфере медицинской реабилитации.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Оккупанты из миномета обстреляли мечеть в ДонецкеОккупанты из миномета обстреляли мечеть в Донецке
Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистовНардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Билецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборахБилецкий анонсировал объединение "Нацкорпуса", "Свободы" и "Правого сектора" на выборах
Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"Бойко и Медведчук приехали в Санкт-Петербург к главе "Газпрома"
Германия и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничестваГермания и РоSSия подписали договор об углублении экономического сотрудничества
Блок рекламы


Похожие новости
В Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛОВ Раде почтили минутой молчания погибших военных в ОРДЛО
В регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизмаВ регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизма
На Донбассе получили ранения двое военныхНа Донбассе получили ранения двое военных
Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"Начальник Генштаба пояснил ситуацию с опросом военных о переговорах с "ЛДНР"
"Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР""Вернись живым": в ВСУ решили изучить отношение военных к переговорам с "ЛДНР"
Боевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военныхБоевики "ДНР" подтвердили захват в плен украинских военных
Восемь военных попали в плен возле НовотроицкогоВосемь военных попали в плен возле Новотроицкого
На Донбассе ранены трое военныхНа Донбассе ранены трое военных
Суд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военныхСуд частично оправдал фермера, сдавшего боевикам "ДНР" 10 украинских военных
За 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУЗа 5 лет войны с Донбасса вывезли 1736 тел украинских военных - ВСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости