Поплавский возглавил список Аграрной партии

"Поющий ректор" снова баллотируется в Верховную Раду.

?Поплавский возглавил список Аграрной партии
Фото: agroparty.org.ua

Депутат Верховной Рады, ректор Киевского национального университета и культуры Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии.

Лидеров списка объявили на съезде 9 июня, говорится на сайте Аграрной партии.

Вместе с Поплавским партию в Верховную Раду ведут директор аграрного ЧП "Югро" из Черновицкой области Лилия Бортич, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, журналистка Анна Мадей и бывший депутат Верховной Рады Владимир Шушкевич.

Всего в список Аграрной партии входят 179 человек.

Напомним, что 9 июня свои списки представили также партии"Слуги народа", партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.


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