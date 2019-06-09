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Поплавский возглавил список Аграрной партии "Поющий ректор" снова баллотируется в Верховную Раду. Фото: agroparty.org.ua Депутат Верховной Рады, ректор Киевского национального университета и культуры Михаил Поплавский возглавил избирательный список Аграрной партии. Лидеров списка объявили на съезде 9 июня, говорится на сайте Аграрной партии. Вместе с Поплавским партию в Верховную Раду ведут директор аграрного ЧП "Югро" из Черновицкой области Лилия Бортич, замглавы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, журналистка Анна Мадей и бывший депутат Верховной Рады Владимир Шушкевич. Всего в список Аграрной партии входят 179 человек. Напомним, что 9 июня свои списки представили также партии"Слуги народа", партия "Европейская солидарность" Петра Порошенко, 8 июня - партии "Сила и честь" Игоря Смешко, "Самопомощь" Андрея Садового, "Голос" Святослава Вакарчука, 7 июня - "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана.

LB.ua

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