Зеленский поблагодарил Раду за "плодотворную работу"

Президент Владимир Зеленский поблагодарил народных депутатов за то, что подтвердили правильность его решения о роспуске Верховной Рады.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Facebook Администрация президента.

"Президент должен быть объективным, поэтому, когда есть за что, нужно хвалить. Я хочу похвалить и от всей души сказать нашей Верховной Раде огромное спасибо", - сказал он.

По словам Зеленского, после роспуска парламента у него были сомнения: вдруг он ошибся, приняв решение о роспуске Рады. Однако за последние дни Рада своими действиями доказала, что решение было правильным.

"Депутаты оставили мажоритарку, оставили неприкосновенность, оставили старых министров, оставили старых силовиков на должностях, оставили возможность не отвечать за незаконное обогащение. Как много они оставили следующим поколениям, своим детям и внукам!" - отметил президент.

"Спасибо, что своей "плодотворной работой" доказываете всей стране - решение о роспуске Рады было правильным", - добавил Зеленский.

Зеленский "поблагодарил" депутатов за то, что перед парламентскими выборами не пытаются казаться лучше, а остаются сами собой, продолжают "прогуливать и кнопкодавить".

"Спасибо, что не останавливаетесь и продолжаете пробивать дно", - продолжил Зеленский.

Он обратил внимание, что люди все это видят и понимают, и 21 июля они "все это оценят".

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля.

24 мая избирательная кампания внеочередных выборов парламента стартовала.

В тот же день депутаты "Народного фронта" подали в Конституционный Суд Украины представление за подписью 62 человек о признании неконституционным указ Президента о роспуске парламента.

4 июня КС решил безотлагательно в устном режиме рассмотреть дело о роспуске Рады. Открытая часть пленарного заседания назначена на 11 июня.