Верховный суд вернул Семочко иск о восстановлении в разведке

У него было 30 дней для обжалования указа президента.

Верховный Суд вернул бывшему первому заместителю главы Службы внешней разведки Сергею Семочко иск о незаконности его увольнения.

Об этом говорится в материал суда.

У Семочко, согласно законодательству, было 30 дней со дня увольнения для обжалования указа президента, который был издан 12 апреля. Тем не менее, он подал иск в Верховный Суд 23 мая, то есть позднее установленного срока.

Семочко требовал признать незаконным указ президента о его увольнении и восстановить себя в должности.

"К исковому заявлению истец добавил ходатайство об истребовании у президента Украины оригинала Указов от 31.07.2018 года № 225/2018 и от 12.04.2019 года № 143/2019, поскольку ни оригиналы, ни копии указанных Указов вручены истцу ни были", - говорится в материалах суда.

"Для обращения в суд по делам об увольнении с публичной службы устанавливается месячный срок. В случае пропуска срока обращения истец обязан приложить к иску заявление о восстановлении этого срока и доказательства уважительности причин его пропуска", - отмечается в решении.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко уволил Семочко в апреле этого года. 16 октября прошлого года Служба безопасности начала расследование в отношении Семочко по делу о госизмене.

Ранее журналисты Bihus.info установили, что жена Семочко Татьяна Лысенко, а также ее родственники, в том числе дети от первого брака, имеют роSSийские паспорта. В свою очередь, Семочко открестился от этих паспортов и заявил, что крымчан принудительно паспортизировали.