Залищук решила баллотироваться в Раду по мажоритарке

Нардеп призвала демократические партии определиться с кандидатами в мажоритарных округах.

Залищук решила баллотироваться в Раду по мажоритарке
Светлана Залищук
Фото: Facebook/Олег Федонюк

Депутат Светлана Залищук решила баллотироваться на выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу.

Об этом она сообщила в Фейсбуке.

"Мажоритарка, так мажоритарка. Друзья, я решилась и пойду на парламентские выборы по мажоритарному округу. Самовыдвиженкой", - написала Залищук.

Она отметила, что в нынешнем составе парламента есть "несколько десятков человек, которые не прогнулись, показали свою эффективность и сделали много важных дел для Украины".

"Я бы очень хотела их увидеть в следующем созыве или в исполнительной власти", - заявила нардеп.

Залищук добавила, что подаст документы в Центральную избирательную комиссию в ближайшее время.

"Параллельно обращаюсь к демократическим партиям, которые уже объявили о походе на выборы - "Голосу", " Гражданской позиции", "Самопомощи", "Силе людей" - определитесь с едиными демократическими кандидатами в мажоритарных округах, чтобы избежать конкуренции там, где она поможет пройти негодяям", - добавила нардеп.

Напомним, в феврале Залищук вышла из партии "Блок Петра Порошенко".


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