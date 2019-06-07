Залищук решила баллотироваться в Раду по мажоритарке
Нардеп призвала демократические партии определиться с кандидатами в мажоритарных округах.
Депутат Светлана Залищук решила баллотироваться на выборы в Верховную Раду по мажоритарному округу.
Об этом она сообщила в Фейсбуке.
"Мажоритарка, так мажоритарка. Друзья, я решилась и пойду на парламентские выборы по мажоритарному округу. Самовыдвиженкой", - написала Залищук.
Она отметила, что в нынешнем составе парламента есть "несколько десятков человек, которые не прогнулись, показали свою эффективность и сделали много важных дел для Украины".
"Я бы очень хотела их увидеть в следующем созыве или в исполнительной власти", - заявила нардеп.
Залищук добавила, что подаст документы в Центральную избирательную комиссию в ближайшее время.
"Параллельно обращаюсь к демократическим партиям, которые уже объявили о походе на выборы - "Голосу", " Гражданской позиции", "Самопомощи", "Силе людей" - определитесь с едиными демократическими кандидатами в мажоритарных округах, чтобы избежать конкуренции там, где она поможет пройти негодяям", - добавила нардеп.
Напомним, в феврале Залищук вышла из партии "Блок Петра Порошенко".
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.06.2019 17:13