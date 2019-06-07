Печерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко
Решение может быть обжаловано.
Печерский районный суд Киева арестовал трехкомнатную квартиру бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко в центре столицы и запретил ему ее продавать или распоряжаться ею другим способом. Документ об этом обнародовал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов в своем телеграмм-канале.
Суд принял это решение сегодня 6 июня в рамках обеспечения иска, поданного командой Портнова к Печерской райадминистрации Киева, Киевской горадминистрации и СБУ.
Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Портнов еще раз подчеркнул, что намерен "вернуть украденное имущество".
Кононенко уволен с должности 3 июня, заявление об отставке он подал 31 мая.
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Политика
07.06.2019 15:28