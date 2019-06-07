Печерский суд арестовал квартиру экс-замглавы СБУ Кононенко

Решение может быть обжаловано.

Печерский районный суд Киева арестовал трехкомнатную квартиру бывшего заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко в центре столицы и запретил ему ее продавать или распоряжаться ею другим способом. Документ об этом обнародовал бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов в своем телеграмм-канале.

Суд принял это решение сегодня 6 июня в рамках обеспечения иска, поданного командой Портнова к Печерской райадминистрации Киева , Киевской горадминистрации и СБУ .

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Портнов еще раз подчеркнул, что намерен "вернуть украденное имущество".

Кононенко уволен с должности 3 июня, заявление об отставке он подал 31 мая.