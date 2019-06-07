Отец Гандзюк назвал суд над убийцами дочери "спектаклем"
"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство".
Отец советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Виктор Гандзюк.
Гандзюк возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору, обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.
"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - подчеркнул Виктор Гандзюк.
Как сообщалось, 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Бывшие участники антитеррористической операции Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.
Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.
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Политика
07.06.2019 04:21