Отец Гандзюк назвал суд над убийцами дочери "спектаклем"

"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство".

Отец Гандзюк назвал суд над убийцами дочери "спектаклем"
Виктор Гандзюк
Фото: Гордон

Отец советника городского главы Херсона Екатерины Гандзюк Виктор назвал судебное заседание над убийцами дочери спектаклем.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Не так я представлял судебное заседание над убийцами Кати. Провинциальный городок. Небольшой зал районного суда. Невероятная липкая духота. Спектакль. Распределены роли. Известный финал. Всем все "пофиг". Лишь бы все быстрее закончилось", - написал Виктор Гандзюк.

Гандзюк возмутился, что за заказное убийство его дочери, совершенное с особой жестокостью и по предварительному сговору, обвиняемым дали лишь от трех до шести лет.

"Больно, противно, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство", - подчеркнул Виктор Гандзюк.

Как сообщалось, 6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области вынес приговоры пятерым фигурантам дела об убийстве Гандзюк. Бывшие участники антитеррористической операции Вячеслав Вышневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук получили от 3 до 6,5 лет тюрьмы.

Напомним, 31 июля Гандзюк облили серной кислотой рядом с ее домом в Херсоне. Активистку госпитализировали с серьезными ожогами, а затем перевезли в Киевский ожоговый центр. 4 ноября она умерла в больнице.


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