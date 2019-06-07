В офисе Терезы Мэй предложили Москве изменить свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

Президент РоSSии Владимир Путин надеется, что следующий премьер-министр Великобритании забудет об отравлении бывшего офицера ГРУ РоSSии Сергея Скрипаля, чтобы улучшить испорченные отношения между государствами.

Об этом Путин заявил, выступая перед СМИ в кулуарах экономического форума в Санкт-Петербурге, передает Reuters.

"Когда все будет сказано и сделано, нам нужно перевернуть эту страницу, связанную со шпионами и покушениями на убийство", - сказал Путин, назвав Сергея Скрипаля шпионом Лондона.

"Он ваш агент, а не наш. Это значит, что вы шпионили за нами, и мне трудно сказать, что с ним произошло впоследствии. Мы должны забыть обо всем этом в конечном итоге", - сказал президент РоSSии.

В офисе премьер-министра Британии Терезы Мэй, которая уходит в отставку, ответили, что отношения между Великобританией и Россией могут улучшиться только тогда, когда Москва изменит свое "агрессивное и дестабилизирующее поведение".

"Мы будем продолжать взаимодействовать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это отвечает национальным интересам Великобритании… Однако премьер-министр неоднократно давала понять, что у нас могут быть другие отношения, только если РоSSия изменит свое поведение", - заявила спикер Терезы Мэй.

По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит РоSSия, а исполнителями преступления оказались офицеры ГРУ - "Александр Петров" и "Руслан Боширов" (настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин). Москва отрицает обвинения.