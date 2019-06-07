Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов

Барна обматерил журналиста после вопроса о кнопкодавстве.

Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов

Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна оставил эфир Громадского после вопроса об оскорблении журналистов.

В эфире программы "Мокрик По Живому" ведущий Даниил Мокрик задал Барне вопрос о его заявлениях о том, что журналисты-расследователи программы "Наши деньги" якобы работают на ФСБ, а также о том, почему Барна обматерил журналиста после вопроса о кнопкодавстве.

Депутат уверял, что не оскорблял журналиста на камеру и не хочет об этом инциденте говорить, на что автор программы предложил посмотреть соответствующее видео.

"Смотрите без меня", - сказал депутат, после чего покинул студию за 30 минут до конца программы.

Ранее нардепы Барна и Левченко подрались в эфире телеканала "Рада" впервые за 20 лет его существования.


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