Нардеп Барна ушел с эфира после вопроса об оскорблениях журналистов
Барна обматерил журналиста после вопроса о кнопкодавстве.
Народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Олег Барна оставил эфир Громадского после вопроса об оскорблении журналистов.
В эфире программы "Мокрик По Живому" ведущий Даниил Мокрик задал Барне вопрос о его заявлениях о том, что журналисты-расследователи программы "Наши деньги" якобы работают на ФСБ, а также о том, почему Барна обматерил журналиста после вопроса о кнопкодавстве.
Депутат уверял, что не оскорблял журналиста на камеру и не хочет об этом инциденте говорить, на что автор программы предложил посмотреть соответствующее видео.
"Смотрите без меня", - сказал депутат, после чего покинул студию за 30 минут до конца программы.
Ранее нардепы Барна и Левченко подрались в эфире телеканала "Рада" впервые за 20 лет его существования.
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