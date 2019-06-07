РоSSийские вещатели захватили украинские FM-частоты в Крыму

РоSSийские власти практически заблокировала украинское FM-радиовещание на полуострове.

РоSSийские вещатели захватили украинские FM-частоты в Крыму
Фото: mediasat.info

В большинстве населенных пунктов северного Крыма украинские FM-частоты захватили роSSийские радиостанции.

Такие данные после исследований в мае обнародовала "Крымская правозащитная группа".

"В восьми населенных пунктах на севере полуострова все украинские частоты незаконно заняты роSSийскими станциями. В 11 населенных пунктах украинское FM-вещание зафиксировано частично, однако на большинстве частот слышны роSSийские станции. При этом на подконтрольной Украине территории у КПВВ "Чонгар" и "Чаплинка" слышен сигнал двух роSSийских радиостанций", - говорится в сообщении.

В 10 из 19 исследованных населенных пунктов на севере Крыма сигнал украинских станций доступен частично.

В населенных пунктах Армянск, Ишунь, Новоалександровка, Мартыновка, Придорожное, Овощное, Лобановка слышно только по одной украинской радиостанции. В Вишневце и Красноармейском по 2 станции, в Источном - 3 станции, а в Предмостном- 5 украинских радиостанций.

Радио "Культура" слышно в 8 населенных пунктах из списка, "Херсон FM" - в 7, "Украинское радио" - в 3, "Перец FM" - в 3, "Армия FM" и радио "Проминь" - в 1 из 19 исследованных.

В других восьми населенных пунктах (Красноперекопск, Зеленая Нива, Соленое озеро, Завет-Ленинский, Ермаково, Джанкой, Заречное, Воинка) на украинских радиочастотах слышны только роSSийские FM-станции.

"Таким образом, роSSийские власти практически заблокировала украинское FM-радиовещание на полуострове, незаконно захватив украинские радиочастоты и фактически лишив граждан Украины доступа к информации независимых украинских радиостанций", - констатирует "Крымская правозащитная группа".

Ранее сообщалось, что оккупанты в Крыму полностью блокируют 12 украинских сайтов. 28 сайтов заблокированы частично.


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