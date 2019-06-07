СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSии

Он собирал и передавал данные об украинских военных на Донбассе.

??СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ на встрече выпускников в РоSSии
?СБУ задержала офицера запаса ВСУ, завербованного ФСБ
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности разоблачила противоправную деятельность офицера запаса Вооруженных сил Украины, завербованного в РоSSии в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ на встрече выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им.Ю.Андропова.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Контрразведка СБУ установила, что агент пытался вербовать действующих сотрудников спецслужбы, а также готовил физическую ликвидацию украинских офицеров. Он также собирал и передавал информацию о перемещении военной техники и дислокации задействованных в проведении операции объединенных сил в Донецкой области подразделений ВСУ.

Агент был передан связан с представителем так называемой "МГБ ДНР" - гражданином Украины Вячеславом Левченко, 1961 г. р.

По информации СБУ, в 1980-х годах Левченко проходил срочную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР, занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году он был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменян на пленных военнослужащих ВСУ.

"Оперативники спецслужбы задержали завербованного агента в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ. В ходе проведения обыска по месту жительства агента обнаружено и изъято большое количество мобильных терминалов, сим-карт, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи полученных разведывательных сведений", - говорится в сообщении.

Офицеру запаса объявлено подозрение по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины. Он арестован на 2 месяца. Расследование продолжается.

Напомним, в феврале в Эстонии за шпионаж в пользу РоSSии осудили бывшего офицера Вооруженных сил страны и его отца.


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