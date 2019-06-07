Рада отказалась уволить Климкина

Министр иностранных дел остается на должности.

Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.

Депутаты рассматривали два проекта постановления - комитетский, в котором предлагалось принять отставку Климкина (№10367), и президентский, который предлагал уволить министра (№10346). Первый набрал 141 голос, второй - 137 голосов при 226 минимально необходимых.

Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. Он подал в отставку 17 мая.

Большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но должность министра иностранных дел - "президентская". Кандидатуру главы МИДа выбирает президент Украины.