Рада отказалась уволить Климкина
Министр иностранных дел остается на должности.
Верховная Рада отказалась уволить министра иностранных дел Павла Климкина.
Депутаты рассматривали два проекта постановления - комитетский, в котором предлагалось принять отставку Климкина (№10367), и президентский, который предлагал уволить министра (№10346). Первый набрал 141 голос, второй - 137 голосов при 226 минимально необходимых.
Павел Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. Он подал в отставку 17 мая.
Большинство членов Кабинета министров назначаются по представлению премьер-министра Украины, но должность министра иностранных дел - "президентская". Кандидатуру главы МИДа выбирает президент Украины.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.06.2019 00:34