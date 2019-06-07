Рада хочет веести пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии

Срок наказания предлагают увеличить с 15 лет до пожизненного.

Верховная Рада на первом чтении поддержала законопроект №9438 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гармонизации уголовного законодательства с положениями международного права. Проект закона предусматривает пожизненное заключение за военные преступления и акты агрессии.

Законопроект с результатами голосования опубликован на сайте Верховной Рады.

За принятие законопроекта проголосовало 228 депутатов из минимально необходимых 226. Инициатором проекта выступил премьер-министр Владимир Гройсман.

Данным законопроектом предлагается гармонизировать украинское законодательство с международным правом. Предлагается увеличить максимальный срок за акты агрессии (ст.437), военные преступления (ст.438) с 15 лет до пожизненного заключения.

Положения проекта закона направлены на обеспечение криминализации основных преступлений по международному праву (геноцид, агрессия, преступления против человечности и военные преступления), обеспечение выполнения международных обязательств по предотвращению безнаказанности указанных преступлений.

Также законопроект направлен на совершенствование правового режима уголовной ответственности за пытки.