В ГПУ опровергли связь Луценко и его сына с ФФУ

Обыск в бывшей ФФУ суд санкционировал по ходатайству генпрокурора.

В ГПУ опровергли связь Луценко и его сына с ФФУ
Фото: Макс Левин

В Генеральной прокуратуре опровергли распространенную СМИ о причастности генерального прокурора Юрия Луценко или его сына к деятельности Украинской ассоциации футбола (бывшая Федерация футбола Украины).

Соответствующее заявление опубликовано на странице пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в фейсбуке.

"Новость об обысках в ФФУ, которые проводят детективы НАБУ, сконцентрированная не столько на самом обыске, сколько на возможных связях с семьей Луценко, безосновательна и напечатана без позиции стороны Луценко. Поэтому вынуждена опровергнуть информацию о причастности как самого Юрия Луценко, так и его сына к деятельности ФФУ и, тем более, финансовых операций этого учреждения", - написала пресс-секретарь.

По ее словам, упомянутый в публикации Д. Морозенко не входит в близкое окружение сына генпрокурора Александра и не был свидетелем на его свадьбе, и Юрий Луценко не способствовал его назначению на должность в ФФУ в 2015 году.

Сарган подчеркнула, что обыск в бывшей ФФУ суд санкционировал по ходатайству генпрокурора.

"31 мая 2019 года следственный судья Соломенского райсуда г.Киева, рассмотрев в закрытом судебном заседании в зале суда ходатайство - внимание! - генерального прокурора Украины Луценко Ю.В. о проведении обыска в рамках уголовного производства, вынесенного в ЕРДР под # 52018 .. ..539 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК, установил ... о разрешении на обыск по месту осуществления деятельности Общественного союза "Федерация футбола Украины", - написала она, разместив копию соответствующего постановления суда.

Ранее сообщалось, что 5 июня детективы Национального антикоррупционного бюро проводили обыски в здании бывшей Федерации футбола Украины. Отмечалось, что обыски санкционированы постановлением суда и проводятся в рамках расследования возможных злоупотреблений при закупках за счет государственного бюджета работ и услуг по строительству футбольных полей с искусственным покрытием. Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины.


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