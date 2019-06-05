Снайпера "Омеги", подозреваемого в убийстве Александра Храпаченко, отпустили под домашний арест

Хмиля задержали в конце октября 2018 года.

Снайпера
Дмитрий Хмиль в суде
Фото: gromada.top

Апелляционный суд изменил меру пресечения для снайпера "Омеги" Дмитрия Хмиля, который подозревается в убийстве героя Небесной Сотни, театрального режиссера Александра Храпаченко. Вместо содержания под стражей Хмилю назначен домашний арест с ношением электронного браслета.

Соответствующее решение принял судья Апелляционного суда Денис Масенко. Об этом LB.ua рассказал прокурор Игорь Земсков.

"Краткий текст постановления ждем сейчас в суде. Меру пресечения изменили на домашний арест, круглосуточное содержание с ношением электронного браслета. С апелляционной жалобой обратились адвокаты защиты Старцев и Криньков. Просили или изменить меру пресечения или отменить решение. Суд возложил на прокурора контроль выполнения этого постановления. Хмиль уже освобожден из-под стражи, но он еще находится в зале суда. Мы позвонили Нацполиции, они ждут, конвойная служба будет доставлять Хмиля по его адресу проживания. До этого подозреваемый находился почти 8 месяцев под стражей", - говорит Земсков.

Адвокаты защиты мотивировали свое прошение недостаточным количеством доказательств, а также состоянием здоровья потерпевшего. Однако прокурор Игорь Земсков приводит исчерпывающий перечень доказательств, в том числе то, что пуля, убившая Храпаченко, была выпущена из оружия Хмиля.

"Выводы баллистических экспертиз связывают пулю и винтовку, из которой стреляли, - говорит прокурор. - Оболочка пули, которую извлекли из тела убитого Храпаченко, выпущена из снайперской винтовки, которая была закреплена за подозреваемым Дмитрием Хмилем. В книге учета выдачи оружия 15.02.2014 зафиксировано, что он получал это оружие для выполнения задач. А сдал это оружие, согласно записям, 21.02.2014. И это лишь 10% от всех доказательств. Также есть обзоры места событий, обзоры видеозаписей, где зафиксировано, что Хмиль находился в этом месте, с этим оружием".

Защита Дмитрия Хмиля пыталась перевести своего подзащитного под домашний арест с 2018 года. До сегодняшнего решения Апелляционного суда было 4 постановления о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования. Каждые 2 месяца прокурор обращался с соответствующим ходатайством в суд. Последний срок содержания под стражей, до сегодняшнего заседания, был продлен до 15 июня.

Обвиняемого Хмиля должны конвоировать домой, но когда оденут браслет - неизвестно, хотя решение суда должно выполняться сразу после принятия.

Напомним, Хмиля задержали в конце октября 2018 года. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченка на ул. Институтской 20 февраля 2014. По версии следствия, Хмиль выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.


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