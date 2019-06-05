Зеленский передумал отправлять начальника Генштаба на минские переговоры
Представлять военных будет генерал Бондарь.
Президент Владимир Зеленский передумал отправлять начальника Генерального штаба Руслана Хомчака на переговоры Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента.
После дополнительных консультации Президент Украины решил, что участие Руслана Хомчака в переговорах в Минске сейчас нецелесообразно.
Он будет принимать участие в подготовке позиции украинской делегации в ТКГ, но переговоры от военных будет вести замкомандующего Операции объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.
Напомним, что 4 июня Зеленский во время визита в Брюссель сказал, что Хомчак будет находится на встрече в Минске 5 июня.
Его заявление в Украине встретили критикой. Например, вице-спикер Оксана Сыроид сказала, что участие Хомчака в заседании ТКГ легализует роSSийскую концепцию "гражданского конфликта на Востоке Украины".
Делегацию Украины в Минске с июня 2019 года снова возглавляет второй президент Леонид Кучма.
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05.06.2019 07:22