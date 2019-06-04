Зеленский пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского

"Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют".

Зеленский пообещал в ситуации с Приватбанком защищать интересы государства, а не Коломойского
Фото: Хвиля

Президент Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с Приватбанком будет защищать государство и интересы граждан.

Об этом глава государства сказал в ходе встречи с еврокомиссаром Валдисом Домбровскисом.

"Что касается «Приватбанка», я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - цитирует Владимира Зеленского Администрация президента.

«Що стосується «Приватбанку», я захищатиму тільки державу, тільки громадян. Мене ці ігри колишніх власників в судах не цікавлять. Я не збираюся бути на їхньому боці»,- заявив @ZelenskyyUA на зустрічі з Єврокомісаром @vdombrovskis

— APU (@APUkraine) 4 июня 2019 г.

Напомним, 18 декабря 2016 правительство приняло решение о национализации Приватбанка. Государство получило 100% в его капитале, а финучреждение было докапитализировано на сумму 116,8 млрд гривен. В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализировать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений Нацбанка и заключения независимого аудитора - компании EY.

4 декабря 2018 году в Высоком суде Лондона было вынесено официальное решение в деле по иску "Приватбанка" к его экс-владельцам. Судья разрешил банку обжаловать решение суда первой инстанции в вопросе юрисдикции. Суд признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий, но пришел к выводу, что не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров.

В феврале экс-владельцы банка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, а также компания Triantal investments LTD обжаловали в суде национализацию финансового учреждения. Иск направлен против украинского правительства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский открестился от дефолтаЗеленский открестился от дефолта
Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)Зеленский: начальник Генштаба Хомчак примет участие в заседании ТКГ (обновлено)
Зеленский встретился с ЮнкеромЗеленский встретился с Юнкером
Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаныЗеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны
Зеленский приказал СБУ за две недели дать результат в борьбе с контрабандойЗеленский приказал СБУ за две недели дать результат в борьбе с контрабандой
Зеленский уволил замглавы СБУ КононенкоЗеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Зеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсменаЗеленский вернул Кулебу на должность детского омбудсмена
Зеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащихЗеленский внес в Раду неотложный законопроект об обеспечении избирательных прав военнослужащих
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Климкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГКлимкин: Зеленский на следующей неделе назначит представителя Украины в ТКГ
Последние новости
Подгружаем последние новости