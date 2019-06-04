В регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизма

В этом году Украина впервые закупила сыворотку через госзакупки.

В регионы отправилась крупнейшая партия сывороток от ботулизма
Фото: segodnya.ua

В украинские регионы уехала партия из 204 флаконов сывороток от ботулизма канадского производства, закупленных за государственный счет. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

Замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина отметила, что благодаря закупкам через международные организации, впервые Украине удалось закупить качественную сыворотку у признанных в мире производителей. Ранее у нас не было специальной программы с централизованных закупок противоботулинических сывороток.

"Теперь Минздрав обеспечивает такие антитоксины за средства государственного бюджета. Они будут бесплатно доступны каждому, с кем произошел случай ботулизма и кто в них нуждается ", - заявила Стефанишина.

Чтобы обеспечить всех пациентов необходимыми лекарствами, потребность каждого региона формировали на базе статистических данных - через расчет среднего количества заболеваний за последние десять лет.

Партию противоботулинических сывороток закупила Программа развития ООН (ПРООН). Их остаточный срок годности на момент поставки - не менее 2 лет.

"ПРООН сотрудничает с Министерством здравоохранения Украины, чтобы поддержать внедрение медицинской реформы и усилить закупочную способность государства, его систему и процессы, с целью всеобщего медицинского обеспечения граждан, не оставляя никого в стороне", - отметила постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева.

По оперативным сообщениям, с начала года в Украине зарегистрировано 45 случаев ботулизма, в результате которых заболел 51 человек. За этот период больше всего случаев ботулизма зафиксировали в Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской областях и в Киеве.

Ботулизм - это пищевое отравление, обусловленное потреблением продуктов, в которых накопились ботулотоксины.

Первые симптомы заболевания чаще всего возникают через 7-24 часа после употребления зараженной пищи. Среди симптомов: нарушение близкого зрения, двоение в глазах, сильная сухость во рту, трудно глотать, повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение, кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, ослабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражение мышц шеи и конечностей.

Симптомы ботулизма чаще всего появляются постепенно, нет резких подъемов температуры, поэтому возникает иллюзия несерьезности болезни. В дальнейшем появляется нарушение зрения - одна из самых первых признаков ботулизма.

Все больные ботулизмом независимо от клинической формы заболевания подлежат обязательной госпитализации. Успех лечения зависит от ранней диагностики, правильного лечения, в большинстве случаев - это введение сыворотки антитоксина.

Напомним, в прошлом году ПРООН поставляла в Украину сыворотку от ботулизма в виде гуманитарной помощи.


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