Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев

Квота увеличена до 40 тысяч человек.

Чехия удвоила квоту на трудоустройство украинцев
Фото: gazeta.ua

Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему трудовых ресурсов из Украины. Об этом сообщил 3 июня министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек, передает Радио Прага.

"Если до сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600, то теперь их количество увеличено до 40 000 человек", - говорится в сообщении.

На заседании правительства было одобрено выдвинутое МИД предложение о повышении количества принимаемых заявлений консульством Чешской Республике во Львове в рамках особого режима для квалифицированных рабочих ресурсов из Украины. Также был принят "Особый порядок для украинских работников сельскохозяйственной и пищевой промышленности".

Ранее МИД Чехии уже указывал в документах, представленных правительству, что объемы разрешений на работу, выделяемые в рамках режима "Проект Украина" недостаточны, а срок ожидания подачи документов на "рабочую карту" превышает 80 дней, поэтому около 20% украинцев отказываются от намерения поехать на работу в Чехию. По данным Экономической палаты срок ожидания в консульстве Чешской Республики во Львове составляет 105 дней.

По данным Минтруда Чехии, на конец 2018 г. в стране было трудоустроено 121 086 граждан Украины, что составляет более 20% всех работающих в республике иностранцев.


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