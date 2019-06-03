Amnesty International призывает присоединиться к акции в поддержку политузника Эдема Бекирова
Здоровье крымскотатарского активиста значительно ухудшилось и его жизнь в опасности.
Правозащитная организация Amnesty International призывает всех неравнодушных присоединиться к акции в поддержку арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого роSSийские власти удерживают в СИЗО Симферополя и здоровье которого постоянно ухудшается.
Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.
Правозащитники призывают написать письмо на имя главы крымского управления ФСИН РоSSии, генерал-майора Вадима Булгакова с требованием освободить Эдема Бекирова.
В организации напомнили, что крымского татарина Эдема Бекирова удерживают в Симферополе с момента его задержания роSSийскими спецслужбами в декабре 2018 года. Он пользуется инвалидной коляской, и у него серьезные проблемы со здоровьем, вследствие которых он нуждается в специализированном медицинском уходе, который недоступен в СИЗО. Посетив заключенного 24 мая, его адвокат сообщил, что здоровье Эдема Бекирова значительно ухудшилось и его жизнь в опасности.
В Amnesty International также опубликовали письмо-пример, который можно использовать.
Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.
19 декабря ФСБ РоSSии сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).
26 апреля подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.
Ранее адвокат сообщил, что тяжелогобольного политузника Бекирова могут отпустить под домашний арест при условии признания вины.
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