Amnesty International призывает присоединиться к акции в поддержку политузника Эдема Бекирова

Здоровье крымскотатарского активиста значительно ухудшилось и его жизнь в опасности.

Правозащитная организация Amnesty International призывает всех неравнодушных присоединиться к акции в поддержку арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого роSSийские власти удерживают в СИЗО Симферополя и здоровье которого постоянно ухудшается.

Соответствующее обращение опубликовано на сайте организации.

Правозащитники призывают написать письмо на имя главы крымского управления ФСИН РоSSии, генерал-майора Вадима Булгакова с требованием освободить Эдема Бекирова.

В организации напомнили, что крымского татарина Эдема Бекирова удерживают в Симферополе с момента его задержания роSSийскими спецслужбами в декабре 2018 года. Он пользуется инвалидной коляской, и у него серьезные проблемы со здоровьем, вследствие которых он нуждается в специализированном медицинском уходе, который недоступен в СИЗО . Посетив заключенного 24 мая, его адвокат сообщил, что здоровье Эдема Бекирова значительно ухудшилось и его жизнь в опасности.

В Amnesty International также опубликовали письмо-пример, который можно использовать.

Напомним, 57-летнего жителя с. Новоалексеевка Херсонской области Эдема Бекирова задержали при въезде в оккупированный Крым со стороны Чонгара 12 декабря. Украинец направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. На следующий день его арестовали на два месяца.

19 декабря ФСБ РоSSии сообщила, в чем обвиняется Бекиров. Он якобы организовал тайник с 12 кг тротила и 200 патронами к огнестрельному оружию для использования на территории Крыма (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).

26 апреля подконтрольный РоSSии Верховный суд Крыма отклонил апелляцию защиты Бекирова на продление срока содержания в СИЗО . Эдем Бекиров останется под арестом до 12 июня.

Ранее адвокат сообщил, что тяжелогобольного политузника Бекирова могут отпустить под домашний арест при условии признания вины.