Генпрокуратура завела дело на директора ГБР Трубу
Жалобу написали руководители совета общественного контроля.
Генпрокуратура завела дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Досудебное расследование будет осуществлять Национальная полиция.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.
Следователи проверят возможное совершение Трубой таких преступлений: умышленное неисполнение решения суда (ч.3 ст.382 УК); служебная халатность (ч.1 ст .367 УК); злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК ); разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).
Дело открыли по заявлению главы совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной.
Пока что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения только по ч.3 ст.382 УК.
Напомним, в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Трубе осуществлять единолично без согласования с заместителями ряд полномочий, в том числе увольнять сотрудников. Несмотря на это в мае Труба уволил четырех человек, в том числе директора территориального управления в Полтаве.
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Политика
03.06.2019 18:12