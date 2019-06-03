Зеленский уволил замглавы СБУ Кононенко
Кононенко подал в отставку 31 мая.
Президент Владимир Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя главы Службы безопасности Украины.
Соответствующий указ №349/2019 от 3 июня 2019 года обнародован на сайте президента.
"Уволить Кононенко Виктора Ионасовича с должности заместителя главы Службы безопасности Украины", - говорится в документе.
Как сообщалось, Кононенко подал в отставку 31 мая.
Напомним, 22 мая глава предвыборного штаба нового президента, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
С понедельника, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак уходит в отпуск.
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