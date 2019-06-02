Супрун не планирует покидать Украину после выборов

И.о. министра заявила, что готова работать не только в сфере здравоохранения.

Супрун не планирует покидать Украину после выборов
Ульяна Супрун
Фото: Владислав Мусиенко

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что планирует продолжать работать в Украине, даже если после завершения выборов она больше не будет возглавлять ведомство. Об этом она рассказала интервью журналу Новое Время.

"Я гражданка Украины. Я остаюсь в Украине и дальше буду работать здесь. И надеюсь, что смогу в любой способ дальше помогать, чтобы эта трансформация (в сфере медицины, – ред.) происходила", – подчеркнула Супрун.

Она добавила, что уже является частью украинской политики, поскольку исполняет обязанности министра. И дальше готова работать не только в сфере здравоохранения, чтобы приносить пользу стране.

"Посмотрим, как будет дальше. Я бы хотела быть на том месте, где буду помогать развивать не только здравоохранение, но и любые дела в пользу Украины", – отметила Супрун.

Напомним, после предложения Зеленского подать Кабмину в отставку, Супрун заявила, что не будет этого делать.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Киевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языкеКиевская школа экономики может закрыться или переехать в другую страну из-за закона о языке
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД ФранцииЗеленский планирует посетить Париж в ближайшее время, - глава МИД Франции
Филиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в КанадуФилиппины после дипломатического конфликта отправили более тысячи тонн мусора обратно в Канаду
Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину
Саакашвили прилетел в УкраинуСаакашвили прилетел в Украину
Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - КлимкинГлавы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в УкраинуСаакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Граждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеровГраждане Румынии на референдуме проголосовали за последовательное наказание коррупционеров
Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит УкраинуСоветник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину
Парубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборовПарубий надеется на принятие Избирательного кодекса до выборов
ЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов РадыЦИК просит Президента, Раду, Кабмин и Минэкономики урегулировать госзакупки для выборов Рады
Последние новости
Подгружаем последние новости