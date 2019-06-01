В "ДНР" преподавателя лицея лишили свободы на 10 лет по обвинению в "шпионаже"
Сергея Дубровина задержали в феврале 2018 года при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию.
В подконтрольном группировке "ДНР" городе Кальмиусское (ранее – Комсомольске) боевики обвинили преподавателя лицея №68 Сергея Дубровина в "шпионаже" и приговорили к 10,5 годам лишения свободы.
Об этом сообщают Новости Донбасса со ссылкой на "МГБ ДНР".
Мужчину обвиняют в том, что он якобы по заданию СБУ собирал и передавал анкетные данные студентов и сотрудников лицея, в том числе состоящих в "народной милиции", а также распространял на неподконтрольной территории листовки проукраинского характера.
Боевики задержали Сергея Дубровина в феврале 2018 года при попытке выехать на подконтрольную Украине территорию.
В апреле 2019 года его приговорили к 10,5 годам лишения свободы.
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Политика
01.06.2019 12:26