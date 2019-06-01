Зеленский призвал НАБУ и САП за три месяца дать ощутимый результат

Президент Владимир Зеленский гарантировал Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре независимость и защиту от вмешательств и в то же время потребовал от них показать ощутимый результат в сжатые сроки.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского, директора НАБУ Артемы Сытника и руководителя САП Назара Холодницкого. На ней также присутствовали глава Администрации президента Андрей Богдан и его заместитель Руслан Рябошапка.

Целью встречи было обсуждение предложений по улучшению взаимодействия антикоррупционных органов и поиск путей повышения эффективности их работы.

"Глава государства также отметил, что граждане Украины требуют неотвратимости наказания для коррупционеров. Наличие ощутимых результатов в расследовании резонансных коррупционных преступлений в течение ближайших трех месяцев будет показателем способности САП и НАБУ ответить на ожидания украинцев", - говорится на сайте президента.

Напомним, что накануне Зеленский разблокировал право НАБУ получать доказательств от заграничных коллег напрямую, а не исключительно через Генпрокуратуру.