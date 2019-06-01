Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ

Указа президента о его увольнении пока нет.

Кононенко подал в отставку с должности замглавы СБУ
Виктор Кононенко
Фото: Макс Требухов

Заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Кононенко подал в отставку.

Об этом он сообщил "Українським Новинам".

"Подал рапорт (об увольнении). Жду указ", - сказал он.

На данный момент указа президента об увольнении Кононенко нет.

Напомним, в июле 2017 года президент Петр Порошенко уволил Михаила Глуговского с должности замглавы СБУ и назначил на эту должность бывшего начальника департамента защиты национальной государственности ведомства Кононенко.

22 мая глава предвыборного штаба нового президента Владимира Зеленского, директор ООО "Студия Квартал-95" и ООО "Квартал 95", экс-лидер партии "Слуга народа" Иван Баканов получил должность первого замглавы СБУ. Баканов также будет возглавлять Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С понедельника, 3 июня, Баканов также будет исполнять обязанности главы СБУ, т.к. Василий Грицак уходит в отпуск.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"Гройсман о легализации марихуаны, проституции и однополых браках: из трех - два "нет"
В Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденныхВ Украине отменили отпуск для людей, усыновивших новорожденных
Избирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий ГордонИзбирательный штаб партии Смешко возглавил Дмитрий Гордон
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ ВалендюкаЗеленский уволил первого замглавы СБУ Маликова и начальника киевского главка СБУ Валендюка
Визит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП ПристайкоВизит в Брюссель покажет, какой будет внешняя политика Украины при Зеленском, - замглавы АП Пристайко
Рада отказалась принять отставку ГройсманаРада отказалась принять отставку Гройсмана
БПП решил не поддерживать отставку ГройсманаБПП решил не поддерживать отставку Гройсмана
Кононенко заявил о выходе из партии ПорошенкаКононенко заявил о выходе из партии Порошенка
Спецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставкуСпецпрокурор США Роберт Мюллер подал в отставку
Зеленский назначил замглавы АП юриста Алексея ГончарукаЗеленский назначил замглавы АП юриста Алексея Гончарука
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Минздрав "отправил в отставку" электрофорез, парафинотерапию и глиняные ванныМинздрав "отправил в отставку" электрофорез, парафинотерапию и глиняные ванны
Портнов подал в ГБР четвертое из "десятков" заявлений на ПорошенкоПортнов подал в ГБР четвертое из "десятков" заявлений на Порошенко
Последние новости
Подгружаем последние новости