Советник Рейгана: США всегда будут надежным партнером Украины

Соединенные Штаты Америки всегда будут надежным партнером Украины. Такое мнение высказал советник Президента США Рональда Рейгана Марк Наттл, который прибыл в Украину на VIII Национальный молитвенный завтрак, который прошел 30 мая в Киеве .

Как сообщил координатор Национального молитвенного завтрака Украины Павел Унгурян, Марк Наттл сыграл большую роль в становлении независимой Украины и помогал провести первые национальные выборы президента.

"В 1991 году украинский народ показал миру большую смелость, проголосовав за независимость и формирования национального самосознания. Свобода зависит от демократии и свободного предпринимательства. Ваш путь достоинства - это путь самоопределения. Мы будем идти этим путем, несмотря на агрессии! " - заявил известный Наттл, встречаясь с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком.