На сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций
Стенограмма опубликована "в связи с многочисленными запросами".
На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.
Стенограмма опубликована "в связи с многочисленными запросами", сообщает пресс-служба главы государства.
Напомним, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации президента с руководством Верховной Рады и фракций.
Позже спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус по новой редакции избирательного законодательства во время консультаций с президентом.
Он также заявил, что официально требует обнародования стенограммы переговоров.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.05.2019 16:20
30.05.2019 18:28