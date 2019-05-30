На сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций

Стенограмма опубликована "в связи с многочисленными запросами".

На сайте президента обнародовали стенограмму встречи Зеленского с руководством Рады и парламентских фракций
Фото: president.gov.ua

На сайте президента Украины в четверг, 30 мая, обнародовали стенограмму встречи Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и парламентских фракций, которая состоялась 21 мая.

Стенограмма опубликована "в связи с многочисленными запросами", сообщает пресс-служба главы государства.

Напомним, 21 мая прошли обязательные перед роспуском парламента консультации президента с руководством Верховной Рады и фракций.

Позже спикер Рады Андрей Парубий сообщил, что парламентские фракции не смогли найти консенсус по новой редакции избирательного законодательства во время консультаций с президентом.

Он также заявил, что официально требует обнародования стенограммы переговоров.


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