Минздрав подтвердил запрет на посещение детсадов для невакцинированных детей

В ведомстве уверили, что в Украине достаточно вакцин, и все они высокого качества.

Минздрав подтвердил запрет на посещение детсадов для невакцинированных детей
Фото: kievcity.gov.ua

Верховный Суд Украины своим решением подтвердил, что вакцинация является обязательной, а невакцинированным детям нельзя посещать детские сады. Это подтвердили в Министерстве здравоохранения Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

"Родители могут выбирать форму обучения ребенка, но государство устанавливает определенные правила реализации такого права, чтобы учитывались не только права ребенка на дошкольное образование, но и обеспечивалась безопасность и здоровье всех детей", - сказано в сообщении Минздрава.

"Минздрав Украины надеется, что суды по всей Украине будут учитывать это решение в своей практике", - сказано в сообщении.

Таким образом, согласно действующим нормам закона посещать государственные учебные заведения могут только те дети, которые получили прививки по Календарю профилактических прививок, или если у ребенка есть медицинские противопоказания к вакцинации (ст. 15 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней»).

Сейчас бесплатно вакцинироваться от кори могут как дети, так и взрослые - Минздрав Украины отменил возрастные ограничения. Получить прививку могут даже дети, у которых есть фальшивая справка, но не было прививки.

Проверить количество вакцин в вашей области можно в таблице.

Напомним, дело об обязательной вакцинации рассматривалось в судах разных инстанций с 2016 года. В суд обратилась мать, чьего невакцинированного ребенка отказались принимать в садик. Женщина усмотрела в этом нарушение права своего сына на образование, а делать прививки отказалась "из-за недоверия к вакцинам".

Верховный Суд не получил убедительных аргументов о том, почему качеству вакцин нельзя доверять.


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