В июне Зеленский посетит Берлин

В июне президент Владимир Зеленский отправится с визитом в Берлин. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Укринформ".

Он отметил, что МИД работает над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Точная дата посещения Германии пока что не известна, скорее всего, это будет вторая половина июня.

"В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции ", - сказал Боднар.

Напомним, 30 мая представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что делегация США , которая приезжала инаугурацию Владимира Зеленского, обсудила с Дональдом Трампом вероятность проведения переговоров с президентом Украины.

Решение Белого дома о том как конкретно это будет реализовано, в формате телефонных переговоров или личной встречи – еще не принято.