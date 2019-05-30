В июне Зеленский посетит Берлин

Точная дата визита пока не известна.

В июне Зеленский посетит Берлин
Владимир Зеленский
Фото: Хвиля

В июне президент Владимир Зеленский отправится с визитом в Берлин. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Укринформ".

Он отметил, что МИД работает над тем, чтобы организовать визит в ближайшее время. Точная дата посещения Германии пока что не известна, скорее всего, это будет вторая половина июня.

"В частности, сегодня вопрос о визите в Берлин будет обсуждаться в рамках встречи Президента Зеленского с двойкой министров иностранных дел Германии и Франции ", - сказал Боднар.

Напомним, 30 мая представитель США по вопросам Украины Курт Волкер сообщил, что делегация США, которая приезжала инаугурацию Владимира Зеленского, обсудила с Дональдом Трампом вероятность проведения переговоров с президентом Украины.

Решение Белого дома о том как конкретно это будет реализовано, в формате телефонных переговоров или личной встречи – еще не принято.


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