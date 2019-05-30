Фюрер РФ внес в Госдуму фюрера РФ законопроект о приостановке ядерного договора с США
РоSSия решила формально отказаться от договора РСМД.
Президент РоSSии Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Об этом говорится на сайте Госдумы.
Законопроект будут рассматривать 18 июня.
После окончательного развала ДРСМД в мире останется единственный договор о стратегической ядерной безопасности - СНВ-3.
Напомним, что РоSSия приостановила выполнение договора о РСМД в начале марта 2019 года. В феврале это сделал президент США Дональд Трамп, назвав причиной нарушение договора роSSийской стороной.
В Вашингтоне и НАТО считают, что РФ нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. РоSSийские военные в свою очередь утверждают, что 9М729 не может преодолеть 500-километровый рубеж.
Договор о РСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.
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