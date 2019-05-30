Рада отказалась принять отставку Гройсмана

Премьер-министр и Кабинет министров продолжают работать.

Рада отказалась принять отставку Гройсмана
Фото: Lb.ua

Верховная Рада отказалась принять отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

За нее проголосовали только 97 депутатов.

"Владимир Борисович, члены Кабинета министров, призываю вас и дальше системно работать для развития Украины", - сказал после голосования спикер Андрей Парубий.

Гройсман в свою очередь поблагодарил депутатов за доверие и призвал их поддерживать Кабинет министров и дальше.

"Я слышу много критики в наш адрес. Иногда она бывает справедливой. Вы думаете, я не понимаю, насколько сложные вопросы сегодня перед нашей страной? Насколько людям сегодня непросто? Думаете, просто быть премьер-министром коалиционного правительства, в котором нужно находить консенсусные решения? Легко сегодня обслуживать государственный долг? Но я реалист и знаю, что те шаги, которые мы делали, они начинают изменения. И эти изменения будут более быстрыми, если парламентские фракции вне зависимости от политической принадлежности будут объединяться и голосовать", - сказал Гройсман.

Напомним, Владимир Гройсман возглавил правительство в апреле 2016 года.

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины.


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