В Киеве переименуют еще шесть улиц, в том числе улицу РоSSийскую

Киевский городской совет согласовал ряд переименований улиц столицы.

Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.

"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева ", - говорится в сообщении.

Так, предполагается переименование ул.Димитрова на ул.Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской на ул.Олексы Тихого в Соломенском районе, ул.Панельную на ул.Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. РоSSийскую на ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского на ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова на ул.Василия Макуха в Шевченковском районе.

Переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.

Киевсовет должен утвердить соответствующие переименования на пленарном заседании.