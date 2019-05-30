В Киеве переименуют еще шесть улиц, в том числе улицу РоSSийскую
Выборгская станет улицей Олексы Тихого.
Киевский городской совет согласовал ряд переименований улиц столицы.
Об этом сообщается на сайте Киевского горсовета.
"В среду на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали ряд переименований улиц города Киева", - говорится в сообщении.
Так, предполагается переименование ул.Димитрова на ул.Никифора Дровняка в Деснянском районе, улицы Выборгской на ул.Олексы Тихого в Соломенском районе, ул.Панельную на ул.Андрея Аболмасова в Днепровском районе, ул. РоSSийскую на ул. Юрия Литвинского в Дарницком районе, ул. Подвойского на ул. Юрия Глушко в Шевченковском районе, ул. Ивана Шевцова на ул.Василия Макуха в Шевченковском районе.
Переименования прошли общественные обсуждения на сайте территориальной общины в специальной рубрике Е-ГОРОД.
Киевсовет должен утвердить соответствующие переименования на пленарном заседании.
Напомним, в апреле Киевский горсовет переименовал улицу Ивана Кудри в Печерском районе в улицу имени покойного сенатора США от Республиканской партии, главы комитета по делам вооруженных сил Джона Маккейна.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
30.05.2019 12:19
30.05.2019 12:20