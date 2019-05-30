БПП решил не поддерживать отставку Гройсмана

"Страна на четыре месяца не может стать неуправляемой".

Крупнейшая фракция Верховной Рады "Блок Петра Порошенко" решила не поддерживать отставку премьер-министра Владимира Гройсмана.

Об этом сказал журналистам в кулуарах парламента один из лидеров фракции Игорь Кононенко.

"Владимир Борисович Гройсман фракцию ни о чем не просил. Он только проинформировал о своем заявлении и личной мотивации, почему он это сделал. После дискуссии фракция приняла решение, что мы это заявление, это постановление поддерживать не будем их государственных позиций. Страна на четыре месяца не может стать неуправляемой", - сказал он.

В случае отставки Владимира Гройсмана его обязанности будет исполнять либо первый вице-премьер или другой член Кабинета министров, сказал Кононенко.

"Но в любом случае исполняющий обязанности не имеет права подписывать решения правительства. Потому что выборы 21 июля, но первая сессия состоится 9 сентября, а формирование правительства состоится, наверное, до конца сентября. Это значит, что на этот период страна остается неуправляемой", - добавил он.

Напомним, Гройсман подал в отставку 20 мая. Он возглавляет правительство в апреле 2016 года.

В 2014 году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался по спискам Блока Петра Порошенко под №4. 27 ноября 2014 году избран спикером Верховной Рады Украины. Кандидатуру Гройсмана поддержали 359 народных депутатов.