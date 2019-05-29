Пчелы заблокировали мост "Дружба" на роSSийско-эстонской границе
Пока пчел не убрали, пограничники перенаправляют пешеходов в обход.
Эстонским пограничникам из-за пчелиной опасности пришлось перенаправить поток пешеходов, перемещающихся из эстонской Нарвы в роSSийский Ивангород и в обратном направлении по мосту "Дружба".
Об этом сообщает "Интерфакс".
"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - сообщил один из членов группы, освещающей новости на границе.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в местной газете "Северное побережье" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно есть. Однако, она уточнила, что речь идет не об осах, а о пчелах.
Теперь предприятие "Государственная недвижимость" через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он удалил пчел со столба. Пока пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход, по другому маршруту.
Напомним, ранее в английском графстве Южный Йоркшир из бортнического хозяйства украли 24 тысячи пчел.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
29.05.2019 22:10
29.05.2019 22:18