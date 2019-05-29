Пчелы заблокировали мост "Дружба" на роSSийско-эстонской границе

Пока пчел не убрали, пограничники перенаправляют пешеходов в обход.

Пчелиное гнездо на пограничном мосту *Дружба*.
Фото: facebook
Пчелиное гнездо на пограничном мосту *Дружба*.

Эстонским пограничникам из-за пчелиной опасности пришлось перенаправить поток пешеходов, перемещающихся из эстонской Нарвы в роSSийский Ивангород и в обратном направлении по мосту "Дружба".

Об этом сообщает "Интерфакс".

"На границе, где ходят пешеходы, на одном из столбов висит огромный рой ос. Будьте осторожными при переходе границы", - сообщил один из членов группы, освещающей новости на границе.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Леана Лойде в местной газете "Северное побережье" подтвердила, ссылаясь на руководство Нарвского погранпункта, что проблема действительно есть. Однако, она уточнила, что речь идет не об осах, а о пчелах.

Теперь предприятие "Государственная недвижимость" через Департамент окружающей среды ищет пчеловода, чтобы он удалил пчел со столба. Пока пчел с моста не убрали, пешеходов перенаправляют в обход, по другому маршруту.

Напомним, ранее в английском графстве Южный Йоркшир из бортнического хозяйства украли 24 тысячи пчел.


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