Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину
Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев.
Последние девять из 17 задержанных в Египте украинских моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark вылетят в Украину 29 мая.
Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.
"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он в твиттере.
День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d
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