Девять моряков с задержанного в Египте судна возвращаются в Украину

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев.

Последние девять из 17 задержанных в Египте украинских моряков с задержанного в Египте танкера Sea Shark вылетят в Украину 29 мая.

Об этом сообщил заместитель директора департамента - начальник управления консульского обеспечения Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

"День заканчивается ответом на вопрос, когда вернутся домой остальные 9 украинских моряков Sea Shark: вылет 29 мая. Работаем, чтобы получить подобные ответы по делам всех украинских моряков, задержанных за рубежом", - написал он в твиттере.

День закінчується відповіддю на запитання, коли повернуться додому решта, 9 українських моряків Sea Shark: виліт 29.05. Працюємо, аби одержати подібні відповіді у справах усіх українських моряків, затриманих за кордоном. pic.twitter.com/p7J4Whgd8d

— Vasyl Kyrylych (@VasylKyrylych) 29 мая 2019 г.

Танкер Sea Shark задержали вооруженные силы Египта в декабре прошлого года. Судно удерживали в районе Айн-Сохна.

По словам членов экипажа, танкер был задержан Военно-морским флотом Египта из-за непреднамеренного и случайного входа в территориальные воды Египта 18 декабря 2018 года.

Экипаж задержанного судна состоял из 31 человека, среди которых 17 украинцев.

21 мая пятерым из семнадцати украинских моряков, задержанных египетскими военными, позволили сойти с судна. 26 мая 5 моряков с Sea Shark вернули в Украину, 27 мая домой отправили еще троих моряков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митингВ Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Верховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинацииВерховный Суд принял решение в пользу обязательной вакцинации
Зеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АПЗеленский уволит Богдана, если Конституционный Суд не отменит закон о люстрации, - замглавы АП
Коломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в РадуКоломойский заявил, что Тимошенко - его друг и он будет помогать ей на выборах в Раду
Филарет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академииФиларет от имени УПЦ КП запретил служение преемнику Епифания на должности ректора Киевской богословской академии
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский назначил девять судейЗеленский назначил девять судей
Саакашвили прилетел в УкраинуСаакашвили прилетел в Украину
Главы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - КлимкинГлавы МИД Польши, Швеции, Франции и Германии посетят Украину и встретятся с Зеленским, - Климкин
Саакашвили получил удостоверение на возвращение в УкраинуСаакашвили получил удостоверение на возвращение в Украину
Украина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряковУкраина будет инициировать "гамбургские" санкции в случае отказа РФ освободить моряков
МИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряковМИД запросил у РФ время и место возвращения военнопленных моряков
Советник президента Рейгана Марк Нуттл посетит УкраинуСоветник президента Рейгана Марк Нуттл посетит Украину
РФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в ТрибуналРФ должна освободить моряков в ближайшие дни, а до 25 июня - подать отчет в Трибунал
Отказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - ПолозовОтказ освободить украинских моряков приведет к ужесточению санкций против РФ, - Полозов
Международный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряковМеждународный трибунал обязал РоSSию немедленно освободить 24 украинских моряков
Последние новости
Подгружаем последние новости