ЦИК начала регистрировать кандидатов в депутаты

Первого мажоритарщика получил избирательный округ №214 в Киеве.

ЦИК начала регистрировать кандидатов в депутаты
Фото: пресс-служба президента

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала первого кандидата в депутаты, который баллотируется в одномандатном округе №214 в порядке самовыдвижения на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИК в Фейсбуке.

"29 мая состоялось очередное заседание Центризбиркома, которое провела председатель Комиссии Татьяна Слипачук. В Комиссию поступило заявление гражданина Украины о самовыдвижения вместе с другими документами для регистрации его кандидатом в народные депутаты Украины в одномандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019", - говорится в сообщении.

Рассмотрев указанные документы и установив их соответствие требованиям избирательного закона, Комиссия зарегистрировала кандидата Пригладя Владимира Викторовича. Отмечается, что он родился 8 декабря 1976 года в городе Хмельницком, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, имеет высшее образование, физическое лицо - предпринимателя, беспартийный, проживает в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области, судимость отсутствует.

Отметим, что в 2014 году на этом округе выиграл Виктор Чумак.


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