"Житомирский бронетанковый завод" приостановил работу цеха по производству БТР-4 из стали ЕС и НАТО

"Укроборонпром" призывает решить проблему со стандартизацией.

?"Житомирский бронетанковый завод" приостановил работу цеха по производству БТР-4 из стали ЕС и НАТО
БТР-4

Государственное предприятие "Житомирский бронетанковый завод" приостановило работу цеха по производству корпусов БТР-4 из-за отказа Минобороны допустить к эксплуатации бронемашины, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран Европейского Союза и Организации Североатлантического договора.

Об этом сообщается на сайте госконцерна "Укроборонпром".

"На ГП "Житомирский бронетанковый завод" приостановлена работа цеха по производству корпусов БТР-4. Это вынужденное решение принято руководством предприятия из-за отказа военной приемки Министерства обороны Украины допустить к эксплуатации в войсках БТР-4, корпуса которых изготовлены из бронестали производства стран ЕС и НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация связана с проблемой в сфере стандартизации в ОПК, а ее решение требует скоординированных действий Верховной Рады и ряда госорганов.

"Ситуация выглядит абсурдной, так как бронестали, из которых производятся боевые машины в США, Германии, Франции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Польше и других странах мира, признаны непригодными для украинской бронетехники", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что недопущение в производство европейских бронесталей повлечет критические проблемы и на других заводах бронетанкового кластера концерна, а также - в частных компаниях.

На предприятиях "Укроборонпрома", в частности на ГП "Завод им. Малышева", ГП "ХКБМ им. Морозова" и ГП "Киевский бронетанковый завод", также созданы линии по производству бронетранспортеров. Это связано с запланированным расширением серийного производства для украинской армии.

БТР-4 и БТР-3 должны были заменить имеющиеся сейчас в ВСУ бронетранспортеры советского производства.

"Серийное производство новых боевых машин зависит от поставок броневой стали и рассчитано на ее импорт из стран ЕС. Ведь единственное в Украине предприятие по сварке корпусов из украинской бронестали - частное ООО "Лозовский Кузнечно-механический завод" - не в состоянии удовлетворить потребности украинской армии", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет проведена внеочередная проверка.

"Подчеркиваем, необходимость скорейшего решения проблемы стандартизации, в частности о допуске в внутреннее производство импортных бронесталей. В то же время, учитывая обращение работников ГП "ЖБТЗ", для изучения действий руководства предприятия по приостановке линии будет осуществлена внеочередная проверка специалистами концерна. На время работы комиссии, с целью обеспечения ее объективности, директора "ЖБТЗ" Игоря Пшеничного временно отстранили от обязанностей", - сообщили в "Укроборонпроме".

Напомним, в октябре прошлого года Харьковское конструкторское бюро им. Морозова", входящее в состав "Укроборонпрома", передало украинской армии первые семь БТР-4, изготовленных из новой отечественной брони.


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